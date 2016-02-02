الاستشعار عن بعد:نمتلك خرائط جيولوجية لمناطق كثيرة تحوى ثروات معدنية هائلة

قال الدكتور ممدوح عابدين، رئيس شعبة التطبيقات الجيولوجية بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد، إن الهيئة لديها خرائط جيولوجية لمناطق كثيرة فى مصر تحوى ثروات معدنية هائلة، موضحا أن الهيئة تمد الجهات المعنية فى مجال الكشف والتنقيب عن الثروات الطبيعية بتلك الخرائط.

وأضاف خلال ندوة الخامات المعدنية المنعقدة بالهيئة اليوم، بأكاديمية البحث العلمى، أن الهيئة تمتلك أجهزة حديثة جيولوجية تستطيع كشف أماكن المعادن تحت سطح الأرض فى مصر وعلى رأسها الصحراء.

وأشار إلى أن الهيئة شاركت بدراسات جيولوجية بعضوية المقطم لمنع حدوث كوارث ، وشاركت بمشروعات قومية مثل قناة السويس.