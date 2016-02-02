كلوب محذرا جوارديولا: لن تحول سيتي إلى برشلونة أو بايرن ميونيخ

استبعد خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي قائد الفريق حسني عبد ربه، وصفقتيه الجديدتين شريف عبد الفضيل وكريم بامبو، من قائمته لمواجهة الزمالك ضمن مؤجلات الجولة السادسة للدوري.

ويلتقي صاحب المركز الـ12 بجدول الترتيب بالوصيف غدا الأربعاء باستاد الإسماعيلية.

وتم استبعاد عبد ربه نظرا لإصابته، أما عبد الفضيل فأصيب بمغص معوي في الساعات الأخيرة.

واستبعد كريم بامبو بسبب عدم جاهزيته حتى الآن.

أما عن القائمة كاملة فضمت:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

الدفاع: شوقي السعيد - طه عادل- محمود متولي- محمود حمد- أحمد سمير فرج - إسلام جمال.

الوسط: محمود عبد العزيز- عماد حمدي - محمد فتحي - عمر الوحش- مصطفى عفروتو- إبراهيم حسن- توريك جبرين - أحمد سمير

الهجوم: إيمانويل بناهيني - مروان محسن- كينيث

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