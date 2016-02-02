اليوم.الموسيقار عماد الشارونى يبدأ بروفات الاستعداد لحفله بالأوبرا

يبدأ الموسيقار عماد الشارونى اليوم الثلاثاء بروفات الاستعداد للحفل الذى يحييه بدار الاوبرا،والمقام فى الثامنة مساء الجمعة 5 فبراير المقبل على المسرح الكبير.

وأعد الشارونى برنامج فنى متميز يضم مجموعة من الاعمال الشرقية والغربية التى تقدم لاول مرة برؤية فنية جديدة عصرية ،وذلك بمصاحبة الاوركسترا الخاص به الذى يجمع بين الالات الشرقية والغربية ،ويضم مجموعة من امهر العازفين.

يقدم بالحفل موسيقى حياتى لـ محمد عبد الوهاب ، ميدلى عبد الوهاب ، ضمينى لـ ايمان البحر درويش ، مطرحك بقلبى لـ ماجدة الرومى ، تنويعات على السيمفونية الـ 40 لـ موتسارت ، احلف بسماها لـ عبد الحليم حافظ ،بالاضافة الى مختارات من الموسيقى الاسبانية والفرنسية، الى جانب عدداً من الاعمال التى اعتاد الجمهور طلبها .