المتحدث العسكري: ضبط 7سيارات دفع رباعي و10 مهربين و12 متسللًا في سيناء

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن عناصر حرس حدود المنطقة الغربية العسكرية نجحت في ضبط (7) سيارات دفع رباعي والقبض على (10) مهربين عثر بحوزتهم على (21250) قاروصة سجائر مسرطنة وأكثر من (طن ونصف ) لجوهر الحشيش المخدر و(مليون و325) ألف قرص مخدر من أنواع مختلفة، والقبض على (12) متسللًا أثناء محاولتهم الهجرة بطرق غير شرعية عبر مناطق السلوم وسيوة.

وألقت إحدى دوريات حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية العسكرية القبض على (12) متسللًا أفريقيًا أثناء محاولتهم دخول الأراضي المصرية بطريقة غير شرعية بمنطقة الشلاتين على الحدود المصرية السودانية.

وجاء خلال بيان المتحدث العسكري،أن عناصر حرس الحدود بالتعاون مع قوات من الجيش الثالث الميداني تمكنت من اكتشاف وتدمير (61) مزرعة لنبات الخشخاش المخدر تقدر مساحتهم بحوالى (11) فدان بمناطق أبو رديس ووسط سيناء.

وأضاف أنه في شمال سيناء تمكنت عناصر حرس الحدود بالجيش الثاني الميداني بالتعاون مع المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير (2) فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودى برفح ، وضبط سيارة ملاكي عثر بداخلها على (8250) قرص مخدر وكميات مختلف من البضائع المهربة غير خالصة الرسوم الجمركية، وضبط سيارة نقل وأخرى ملاكى بمنطقة معدية سرابيوم ومعدية نمرة 6 عثر بداخلهم على (1211) لفافة لنبات البانجو المخدر تزن أكثر من (2) طن.

> وفى سياق متصل تم دخول (1116) سيارة نقل محملة بالبضائع من منفذ كرم أبو سالم إلى قطاع غزة ، بإعتباره المنفذ الشرعى لدخول السلع والبضائع لسكان القطاع .