محافظ أسيوط يدشن حملة «صيادلة مصر بلا فيروس C »

دشن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ع حملة صيادلة مصر بلا فيروس ” c “ والذى تنفذه نقابة صيادلة مصر لعلاج الصيادلة بكافة قرى ومراكز المحافظة بالمجان.

جاء ذلك خلال لقاءه بأعضاء مجلس نقابة الصيادلة ، والدكتور أحمد انور وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

وقال المحافظ أن فيروس سي يصيب نسبة كبيرة من المصريين ويعتبر وباء العصر والأكثر انتشاراً مشيراً إلى جهود الحكومة في مكافحة المرض عن طريق توفير الأدوية المدعمة وخفض أسعار الجرعات الشهرية بالتنسيق مع الشركات الخاصة فضلاً عن تنظيم وزارة الصحة لندوات التوعية والتثقيف الصحي في محاولة للاكتشاف المبكر للمرض .

وأشاد الدسوقي بالحملة التي من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 6 آلاف صيدلي على مستوى المحافظة للعلاج من فيروس “c ” بالمجان داعياً كافة المؤسسات والهيئات والنقابات للتعاون في مكافحة الفيروس موضحاً إنها خطوة جيدة للقضاء على الفيروس في أسيوط.

وأوضح الدكتور أحمد محمد عثمان ـ وكيل نقابة الصيادلة بأسيوط والقائم بأعمال النقيب إنه سيتم أخذ عينات لكافة الصيادلة أعضاء نقابة صيدلة مصر على مستوى المحافظة وإرسالها لمعامل متخصصة للكشف عن الفيروس فضلاً عن كارت متابعة للصيادلة المصابين وصرف العلاج بالمجان ؛ وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، مشيراً إلى دراسة ادخال أسر الصيادلة بتنفيذ الحملة وتلبية كافة احتياجاتهم في الفترة القادمة .