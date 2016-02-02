الأهلي يوضح لـ في الجول أسباب الاتفاق مع إنبي على عدم مشاركة عبد الظاهر

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن أسباب الاتفاق مع إنبي على عدم مشاركة أحمد عبد الظاهر مهاجم الفريق المعار للنادي البترولي في مباراة يوم الأربعاء.

ووافق الأهلي على إعارة عبد الظاهر إلى إنبي لنهاية الموسم. قبل أن يتفق مع إدارة نادي إنبي على عدم مشاركة اللاعب ضد الأهلي. ( اقرأ التفاصيل )

والمثير أن إنبي سيلعب غدا الأربعاء مع الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "لم نضع بندا في العقد مع إنبي يشترط عدم مشاركة عبد الظاهر ضدنا، ولكننا اتفقنا بشكل ودي مع إنبي على هذا أثناء إتمام الصفقة".

وأوضح "نرى أنه من غير المنطقي أن يشارك لاعبنا ضدنا في فترة إعارة لمدة 6 أشهر فقط، عكس اللاعبين الذين خرجوا من النادي معارين لموسم كامل مثل إسلام رشدي وكريم نيدفيد وغيرهم".

وأكد عبد الحفيظ على أن عبد الظاهر لم يطلب بشكل رسمي من الأهلي المشاركة ضده مع إنبي.

وواصل متما "ليس لدي معلومة حول طلب اللاعب المشاركة أمام الأهلي".

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