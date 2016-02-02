أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ المنيا يوقف 14طبيبًا عن العمل ويحيلهم للنيابة لاتهامهم بـ «التقاعس»

Google+ Print
محافظ المنيا يوقف 14طبيبًا عن العمل ويحيلهم للنيابة لاتهامهم بـ «التقاعس» محافظ المنيا يوقف 14طبيبًا عن العمل ويحيلهم للنيابة لاتهامهم بـ «التقاعس»

محافظ المنيا

قرر اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، إيقاف 14 طبيبًا وطبيبة من العاملين بالمركز الطبي بسمالوط ،عن العمل لمدة شهر مع إحالتهم إلى النيابة الإدارية للتحقيق ، لما نسب إليهم من إعاقة وتعطيل العمل بالمستشفى.

أوضح دكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة، أنه عقب نقل مستشفى سمالوط المركزي لمستشفى التكامل بقرية قلوصنا، تم الاتفاق مع الأطباء بعد أخذ موافقتهم على تشغيل الطوارئ بالمركز الطبي بمدينة سمالوط لراحة المرضى، على أن يتم تحويل الحالات التي تستدعى دخول المستشفى إلى مستشفى سمالوط المركزي بقلوصنا إلا إن الأطباء العاملين بالمركز الطبي، قاموا بالإبلاغ المرضى الجماعي مما يعد إضراباً عن العمل.

من جانبه شدد المحافظ على ضرورة تطبيق مبدأ عقاب المقصر والمتقاعس عن أداء واجبه وخاصة فيما يتعلق بصحة المواطنين ، مشددًا على أنه لن يتوان عن محاسبة المسئول عن إعاقة العمل والإضرار بصحة المرضى وصالح المواطنين.

وكان قد صدر قرار بتطوير مستشفى سمالوط المركزي، طبقًا لمعايير الجودة الصحية للمرضى بالمستشفيات، مما ترتب عليه نقل الخدمة الطبية لمستشفى قلوصنا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا