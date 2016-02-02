محافظ المنيا يوقف 14طبيبًا عن العمل ويحيلهم للنيابة لاتهامهم بـ «التقاعس»

قرر اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، إيقاف 14 طبيبًا وطبيبة من العاملين بالمركز الطبي بسمالوط ،عن العمل لمدة شهر مع إحالتهم إلى النيابة الإدارية للتحقيق ، لما نسب إليهم من إعاقة وتعطيل العمل بالمستشفى.

أوضح دكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة، أنه عقب نقل مستشفى سمالوط المركزي لمستشفى التكامل بقرية قلوصنا، تم الاتفاق مع الأطباء بعد أخذ موافقتهم على تشغيل الطوارئ بالمركز الطبي بمدينة سمالوط لراحة المرضى، على أن يتم تحويل الحالات التي تستدعى دخول المستشفى إلى مستشفى سمالوط المركزي بقلوصنا إلا إن الأطباء العاملين بالمركز الطبي، قاموا بالإبلاغ المرضى الجماعي مما يعد إضراباً عن العمل.

من جانبه شدد المحافظ على ضرورة تطبيق مبدأ عقاب المقصر والمتقاعس عن أداء واجبه وخاصة فيما يتعلق بصحة المواطنين ، مشددًا على أنه لن يتوان عن محاسبة المسئول عن إعاقة العمل والإضرار بصحة المرضى وصالح المواطنين.

وكان قد صدر قرار بتطوير مستشفى سمالوط المركزي، طبقًا لمعايير الجودة الصحية للمرضى بالمستشفيات، مما ترتب عليه نقل الخدمة الطبية لمستشفى قلوصنا.