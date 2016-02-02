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الخميس.. علاج الأمراض الصدرية فى المؤتمر الرابع لجمعية النيل فى المنوفية

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الخميس.. علاج الأمراض الصدرية فى المؤتمر الرابع لجمعية النيل فى المنوفية الخميس.. علاج الأمراض الصدرية فى المؤتمر الرابع لجمعية النيل فى المنوفية
تنظم جمعية النيل للأمراض الصدرية بالتعاون مع قسم الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة المنوفبه مؤتمرها السنوى الرابع، تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشؤن الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد جمال الدين عميد كلية الطب، والدكتور محمد عوض تاج الدين أستاذ الصدر بجامعة عين شمس، وزير الصحة الأسبق، والدكتور هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

يعقد المؤتمر تحت عنوان "الحالات الطارئة فى طب الأمراض الصدرية" يومى 4و5 فبراير، وأشار الدكتور إبراهيم المحلاوى رئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر سيناقش على مدى يومين، 25 بحثاً جديداً من خلال 5 جلسات علمية تناقش الجديد فى تشخيص وعلاج الأمراض الصدرية وخاصة تشخيص وعلاج الإلتهابات الرئوية والربو الشعبى وحساسية الصدر فى الأطفال والكبار، والسدة الرئوية المزمنة والجلطات الرئوية ودور المنظار الشعبى فى تشخيص وعلاج الأمراض الصدرية. إلى جانب عرض أصعب الحالات التي تم تشخيصها وعلاجها فى أقسام الأمراض الصدرية بالجامعات المصرية.

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