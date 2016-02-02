شحن 10 آلاف طن بضائع عامة بميناء الأدبية بالسويس

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء الأدبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة سبيرو قادمة من جدة لشحن 10 آلاف طن بضائع عامة داخل حاويات.

ويشهد ميناء سفاجا منذ الامس نشاطا ملحوظا فى حركة تداول البضائع والشاحنات بين الجانب المصرى والجانب السعودى على الخط الملاحى سفاجا / ضبا، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة محبة وعلى متنها 985 راكب و5 شاحنة والعبارة مسرة وعلى متنها 252 راكب و14 سيارة و2 شاحنة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 61 شاحنة و9 راكب و32 سيارة كما تغادر العبارة القاهرة وعلى متنها 236 راكب و19 سيارة و7 شاحنة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 86 شاحنة و80 راكب والسفينة الحرية 1 وعلى متنها 79 شاحنة و9 راكب والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 81 شاحنة و9 راكب.

وعلى جانب آخر، شهد الميناء بالامس استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 281 راكب و34 سيارة و6 شاحنة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 103 شاحنة و90 راكب و16 سيارة والسفينة الحرية 1 وعلى متنها 79 شاحنة و7 راكب والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 83 شاحنة و2 راكب كما غادرت العبارة مسرة وعلى متنها 407 راكب و19 شاحنة و14 سيارة.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 376 راكب منهم 45 معتمر و1 باص عمرة والسفينة بريدج وعلى متنها 52 شاحنة.

كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 360 راكب منهم 135 معتمر و3 باص عمرة و1 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 52 شاحنة، كما غادر الميناء العبارة ايلة وعلى متنها 375 راكب منهم 225 معتمر و5 باص عمرة و8 تريلا و1 براد و6 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 44 براد و5 تريلا و485 طرد سمك.