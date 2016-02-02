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نائب سيناوى يتدخل لحل أزمة تعطل دفن الموتى بمقبرة "أبو صقل"

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نائب سيناوى يتدخل لحل أزمة تعطل دفن الموتى بمقبرة "أبو صقل" نائب سيناوى يتدخل لحل أزمة تعطل دفن الموتى بمقبرة "أبو صقل"
قال النائب رحمى بكير عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، إنه تدخل لدى الجهات الأمنية ذات الاختصاص لحل مشكلة تعطل دفن الموتى فى مقبرة أبو صقل، التى تخدم سكان منطقة أبو صقل على ساحل مدينة العريش، والتى اشتكى سكانها من وجود تحذيرات أمنية لهم بعدم دخول المقبرة لأسباب أمنية.

وأكد "بكير" فى لقاء مع أهالى منطقة أبو صقل، أن ثمة إجراءات أمنية كانت تقضى بذلك وانتهت، مؤكدا دعم الأهالى ووقوفهم مع الدولة.

وأشار النائب رحمى بكير، إلى أنه جارى توفير سيارات نظافة إضافية لخدمة الأهالى ومؤازرة الجهود الشعبية فى هذا الجانب، إضافة إلى ضخ كميات إضافية من حصة المياه المقررة للمنطقة للتغلب على مشكلة انعدام وصول المياه لبعض الأحياء.

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مصر 365