أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. النيابة العامة تنتقل لمعاينة حادث تصادم قطار بسيارة فى منوف

Google+ Print
بالصور.. النيابة العامة تنتقل لمعاينة حادث تصادم قطار بسيارة فى منوف بالصور.. النيابة العامة تنتقل لمعاينة حادث تصادم قطار بسيارة فى منوف
انتقل منذ قليل فريق من النيابة العامة فى منوف برئاسة المستشار محمد شاهين رئيس النيابة والمستشار يحى نافع والمستشار وليد درويش، وذلك لمعاينة مكان حادث تصادم قطار بسيارة، وتحديد المخالف، سواء كان سائق السيارة أو تقصير من عاملى السكة الحديد.

كان اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من العميد طارق المقدم مأمور مركز منوف بوقوع حادث تصادم، ووجود متوفين، وبالانتقال الفورى تبين اصطدام قطار_ القاهرة_ طنطا بسيارة نقل، الأمر الذى أدى إلى مصرع سائق السيارة على مزلقان مدينة منوف، وتم نقله إلى المستشفى. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

حادث، تصادم سيارة نقل بجرار اكتشاف علي مزلقان منوف (1)

حادث، تصادم سيارة نقل بجرار اكتشاف علي مزلقان منوف (2)

حادث، تصادم سيارة نقل بجرار اكتشاف علي مزلقان منوف (3)

حادث، تصادم سيارة نقل بجرار اكتشاف علي مزلقان منوف (4)

حادث، تصادم سيارة نقل بجرار اكتشاف علي مزلقان منوف (5)

حادث، تصادم سيارة نقل بجرار اكتشاف علي مزلقان منوف (6)

حادث، تصادم سيارة نقل بجرار اكتشاف علي مزلقان منوف (7)

حادث، تصادم سيارة نقل بجرار اكتشاف علي مزلقان منوف (8)

حادث، تصادم سيارة نقل بجرار اكتشاف علي مزلقان منوف (9)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365