بالصور.. النيابة العامة تنتقل لمعاينة حادث تصادم قطار بسيارة فى منوف

انتقل منذ قليل فريق من النيابة العامة فى منوف برئاسة المستشار محمد شاهين رئيس النيابة والمستشار يحى نافع والمستشار وليد درويش، وذلك لمعاينة مكان حادث تصادم قطار بسيارة، وتحديد المخالف، سواء كان سائق السيارة أو تقصير من عاملى السكة الحديد.

كان اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من العميد طارق المقدم مأمور مركز منوف بوقوع حادث تصادم، ووجود متوفين، وبالانتقال الفورى تبين اصطدام قطار_ القاهرة_ طنطا بسيارة نقل، الأمر الذى أدى إلى مصرع سائق السيارة على مزلقان مدينة منوف، وتم نقله إلى المستشفى. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



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