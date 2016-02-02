18 شركة يتقدمون بطلبات لتخصيص أراضى بمشروع المليون ونصف فدان بالمنيا

أعلن مكتب خدمة المستثمرين بالمنيا، تقدم 18 شركة ومستثمر بطلب لتخصيص أراضى بمساحة قدرها 240 ألف فدان للاستصلاح الزراعي ضمن مشروع المليون ونصف فدان.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للاستثمار برئاسة اللواء طارق نصر محافظ المنيا، حيث أكد على ضرورة توفير كل السبل لدعم مشروع المليون ونصف فدان بالمحافظة، ليفتح آفاقا للتنمية وسيخلق الآلف من فرص العمل للشباب وخاصة في مجال التنمية الزراعية كجزء من التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة بخاصة في محافظات الصعيد.

ولفت المهندس كامل شاهين وكيل وزارة الزراعة، انه ورد كتابا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يفيد بأنه صدر قرار من مجلس الوزراء بإنشاء شركة إدارة ويعمل فرع منها كمطور للمساحات التابعة لمشروع المليون ونصف فدان لتصبح بذلك الشركة هي الجهة المنوط بها كل ما يخص المشروع.

وتضم قائمة الطلبات المقدمة كل من شركة القناة للسكر بمساحة 150 ألف فدانا، شركة تنمية شمال الصعيد لزراعة واستصلاح الأراضي بمساحة 12 ألف فدان بمنطقة دلجا مركز ديرمواس، والشركة المتحدة للمطاحن الشركة المتحدة لتجفيف وتجميد الحاصلات الزراعية بمساحة 5 آلاف فدان توفير لمصنع تجفيف وتعبئة الحاصلات الزراعية"، ومجموعة صافولا للأغذية بمساحة 100 ألف فدان، وشركة اكتفاء الزراعية بمساحة 20 ألف فدان، وشركة شباب التعمير لاستصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية والتنمية الزراعية بمساحة 5 آلاف فدان بالظهير الصحراوي الغربي للمحافظة، وشركة خير بلدي لاستصلاح واستزراع الأراضي والإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي وتصدير الحاصلات الزراعية واستيراد الفراخ والأسماك بمساحة 10 أفدانه وذلك لإنشاء مزرعة لتربية المواشي وتسمين العجول وإنتاج الألبان.

وضمت قائمة الشركات، شركة طيبة للاستثمار العقاري والتنمية الزراعية والاستزراع السمكى "استثمار سعودي" بمساحة 15 ألف فدان منهم 10 آلاف فدان شرق النيل على الطريق الصحراوي الزراعي و5000 فدان ناحية الطريق الصحراوي الغربي "مراعى مفتوحة.

كما ضمت القائمة أيضا كل من شركة ثمار "الشركة القابضة " بمساحة 50 فدان، لإقامة مزرعة للإنتاج الحيواني،و دار الزراعة والتجارة"شركة مساهمة مصرية" بمساحة 10 آلاف فدان، وشركة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز يمثلها في مصر"إيهاب الشريف" بمساحة 10 آلاف فدان، وشركة الدقهلية للسكر بمساحة 50 ألف فدان، والشركة المصرية اليابانية " ياسر محمد محمود" بمساحة 5 آلاف فدان، شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي بمساحة 10 الاف فدان لإقامة مدينة زراعية متكاملة ، شركة الدكتور محمد حسين محمد يوسف بمساحة 25 الف فدان بهدف الاستثمار الزراعي والحيواني، وشركة سيتي توب للتجارة والمقاولات بمساحة 1000 فدان شركة خالد محمد حسن محمد بمساحة 1000فدان، وشركة خلف عبد المجيد عبد الجيد راجح بمساحة 1000 فدان.

من جانبه أوضح فولي كامل المشرف على مكتب خدمة المستثمرين، أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها عدد من الموضوعات من أهمها ملامح قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية ، كما استعرضت عدد من المشاريع المزمع طرحها خلال المؤتمر الاقتصادي القادم والموقف الحالي لعدد من المشاريع المتوقفة وسبل دفعها.