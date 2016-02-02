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انتهاء إضراب مكاتب تأمينات السويس وانتظام العمل بها

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انتهاء إضراب مكاتب تأمينات السويس وانتظام العمل بها انتهاء إضراب مكاتب تأمينات السويس وانتظام العمل بها
أعلن موظفو مكاتب التأمينات الاجتماعية بالسويس، صباح اليوم، انتهاء إضرابهم عن العمل وعود وانتظام فتح المكاتب والعمل بشكل طبيعى.

وقال مصدر مسئول بالتأمينات الاجتماعية لـ"اليوم السابع"، إن مكاتب التأمينات الاجتماعية بالمحافظة، استقبلت المواطنين صباح اليوم واستئناف العمل بشكل كامل، بعد الإضراب عن العمل بمكاتب الجمهورية، للمطالبة باستقلال صندوق التأمينات الاجتماعية عن الوزارة وإنشاء هيئة قومية طبقاً للدستور، وتعيين رئيس لها بمنصب وزير.

وأضاف المصدر أن العمل عاد مرة أخرى بعد تلقيهم وعودا بالبت فى مطالبهم فى أقرب وقت طبقا للدستور.

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