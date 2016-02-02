مباحث كرموز تضبط عاطلين بحوزتهما مخدر الحشيش بالإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم كرموز برئاسة المقدم كريم محفوظ من ضبط كل من "علاء .م"- 42 سنة عاطل له معلومات جنائية مسجلة مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "18" قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 130 جراما ومبلغ 130جنيها وهاتف محمول، وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

كما تم ضبط "أحمد . م"- 28 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "20" قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 120جراما ومبلغ 120جنيها - هاتف محمول.

أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجاروالهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات القسم وجار العرض على النيابة.