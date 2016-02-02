أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث كرموز تضبط عاطلين بحوزتهما مخدر الحشيش بالإسكندرية

Google+ Print
مباحث كرموز تضبط عاطلين بحوزتهما مخدر الحشيش بالإسكندرية مباحث كرموز تضبط عاطلين بحوزتهما مخدر الحشيش بالإسكندرية
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم كرموز برئاسة المقدم كريم محفوظ من ضبط كل من "علاء .م"- 42 سنة عاطل له معلومات جنائية مسجلة مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "18" قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 130 جراما ومبلغ 130جنيها وهاتف محمول، وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

كما تم ضبط "أحمد . م"- 28 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "20" قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 120جراما ومبلغ 120جنيها - هاتف محمول.

أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجاروالهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات القسم وجار العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365