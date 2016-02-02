أمن مطار القاهرة يحبط تهريب 100 ألف ريال و70 ألف دولار و20 ألف درهم للخارج

أحبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى محاولتين لتهريب أموال خارج البلاد والتى تم ضبطهما بحوزة سورى ومصرى متوجهين إلى الدمام ودبى.

وأفاد مصدر بالمطار أن الخدمات الأمنية اشتبهت فى راكب سورى متوجه إلى دبى، وبتفتيشه عثر بحوزته على 100 ألف ريال سعودى، كما تم ضبط راكب مصرى آخر وبحوزته 70 ألف دولار أمريكى، و20 ألف درهم إماراتى.

أمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بتحرير محضرين بالواقعة ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة وإخطار النيابة المختصة للتحقيق فى الواقعة.

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