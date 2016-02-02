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حبس صاحب سوبر ماركت متهم بالاتجار فى المخدرات بالبساتين 4 أيام

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حبس صاحب سوبر ماركت متهم بالاتجار فى المخدرات بالبساتين 4 أيام حبس صاحب سوبر ماركت متهم بالاتجار فى المخدرات بالبساتين 4 أيام
أمر محمد عبد المنعم وكيل نيابة البساتين، بحبس صاحب سوبر ماركت، 4 على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

كانت معلومات وردت لمباحث قسم البساتين تفيد بقيام "م.م" 59 عاما، صاحب سوبر ماركت، بيع وشراء المواد المخدرة، متخذا من مسكنه وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى بدائرة القسم.

وعلى الفور، تم إعداد الخطة المناسبة من التحريات للتأكد من صحة المعلومات، وبالتحرى تبين صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن من النيابة العامة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم داخل مسكنه وبحوزته 7116 أقراصا مخدرة متنوعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وبمواجهة النيابة للمتهم بالمضبوطات أنكر تماما صلته بارتكاب الواقعة، وبناء على ذلك أصدرت النيابة قرارها المتقدم.

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مصر 365