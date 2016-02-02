ضبط 21 هاربا من المؤبد و93 قطعة سلاح و12 تشكيلا عصابيا فى حملات أمنية

وجه اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن العام حملات أمنية مكبرة استهدفت الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمخدرات.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 93 قطعة سلاح، و155 قطعة سلاح أبيض، و221 قضية ( 188 إتجار، 33 تعاطى )، وضبط 12 تشكيلا عصابيا ضموا 35 متهما ارتكبوا 38 حادث سرقة.

كما تم ضبط 73 متهما مطلوبين فى قضايا مختلفة، و3 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.

ونجحت أجهزة الأمن فى استعادة "7 سيارات" مبلغ بسرقتها، وضبط 15888 هاربا من أحكام متنوعة، " 119 جناية – 7559 جزئى – 1509 مستأنف – 5117 غرامة، 1584 مخالفة " و تحصيل مبلغ 280221 جنيه، وضبط 21 محكوم عليهم بالسجن المؤبد.