مقتل شقيقين وإصابة الثالث برصاص تشكيل عصابى لسرقة المواشى بالشرقية

لقى شقيقان مصرعهما وأصيب شقيقهم الثالث بأعيرة نارية، أطلقها مسلحون عليهم، صباح اليوم الثلاثاء، لسرقة سيارة المواشى منهم بدائرة مركز بلبيس، حيث كانوا فى طريقهم لبيع المواشى بسوق الثلاثاء بمدينة الزقازيق، وتم إخطار نيابة بلبيس للتحقيق برئاسة المستشار أمير إلهامى نوار رئيس النيابة وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام مسلحين باعتراض طريق سيارة مواشى بناحية الشولية دائرة مركز بلبيس، وقام الجناة بإطلاق أعيرة نارية على سيارة مواشى لإجبار مستقليها على تركها، وتم وفاة شقيقين وإصابة الثالث تجار مواشى ولاذ الجناة بالفرار وتم نقلهم إلى مستشفى الأحرار.

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