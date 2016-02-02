رئيس البرلمان الأوروبي: الاتفاق مع بريطانيا بشأن الإصلاحات قد لا يكون كافيًا للمواطنين

رجح رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز يوم الثلاثاء أن تتوصل بريطانيا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاحات تبقيها داخل الاتحاد لكن هذه الإصلاحات قد لا تكفي لإقناع الناخبين البريطانيين بتأييد البقاء في هذا التكتل.

كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد تعهد بإصلاح علاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة وإجراء استفتاء على استمرار العضوية في الاتحاد قبل نهاية عام 2017.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء قال مصدر في مكتب كاميرون إن بريطانيا توصلت لاتفاق مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي على آلية لعرقلة تشريعات الاتحاد غير المرغوب فيها وهو ما يحقق هدفا واحدا من أهداف كاميرون الرئيسية الأربعة للإصلاح.

غير أن رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز قال إن الناخبين قد لا يؤيدون مع هذا البقاء داخل الاتحاد.

وبحسب رويترز قال الألماني شولتز لإذاعة دويتشلاندفونك “أنا متأكد أننا سنتوصل لاتفاق معهم. لكن هل سيكون هذا كافيًا لتحقيق أغلبية تضمن البقاء في الاتحاد الأوروبي؟.. سننتظر ونرى.”

وأضاف “من خلال انطباعي وخبرتي بالاستفتاءات.. الناس يصوتون لكل ما هو ممكن.. لكن في معظم الأحوال لا يصوتون على محتوى شيء جرى التفاوض عليه.”