المجلس الرئاسي الليبي: البرلمان سلمنا رفض الثقة لوزارة الوفاق الوطني

قال المستشار الصحفي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فتحي بن عيسى إن “المجلس الرئاسي استلم بشكل رسمي كتابا من مجلس النواب يحمل قرار البرلمان برفض منح الثقة للتشكيلة الوزارية لحكومة الوفاق الوطني المكونة من 32 وزيرا وطلب إعادة تشكيلها في غضون عشرة أيام مع ضرورة تقليص عدد الوزارات”.

وأضاف بن عيسى – في تصريح له اليوم الثلاثاء – أن “مجلس النواب لم يحدد عدد الوزارات التي يرى ضرورة أن يتقيد بها المجلس الرئاسي عند إعادة تشكيل الحكومة، ولم يقدم ملاحظات على الشخصيات التي أسندت لها الحقائب الوزارية”، منوها بأن المجلس الرئاسي سيعمل على تشكيل الحكومة مراعيا الملاحظة الواردة في كتاب مجلس النواب.

يذكر أن البرلمان الليبي كان قد رفض تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي تقدم بها المجلس الرئاسي خلال الأسبوع الأخير من يناير الماضي، وتضمنت 32 وزيرا، وطالب بتقليص عدد الوزراء خلال فترة عشرة أيام من رفض البرلمان.

أ ش أ