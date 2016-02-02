ستوك سيتي يكسر سقف صفقاته لاستقدام امبولا

(إفي) أعلن نادي ستوك سيتي الإنجليزي التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي جيانيللي إمبولا مقابل 18.3 مليون جنيه استرليني (24.5 مليون يورو) في الصفقة الأغلى في تاريخه.

وينضم امبولا إلى صفوف النادي الإنجليزي قادما من بورتو البرتغالي، لمدة خمسة مواسم ونصف.

وقال مدرب الفريق الإنجليزي مارك هيوز، عبر موقع النادي، "جيانيللي هو أحد اللاعبين الشباب الجيدين للغاية. لديه مهارات رائعة بالكرة، وتمريرات جيدة. لا شك في أنه سيقدم الكثير للنادي".

وأضاف "واجهناه في الاستعدادات للموسم، ورغم أنني كنت أعرفه، فإن رؤيته مباشرة من داخل الملعب أبهرتني كثيرا".

وبدأ امبولا مسيرته في جينجان الفرنسي، وانتقل بعدها إلى صفوف مارسيليا.

وانتقل الصيف الماضي إلى صفوف بورتو مقابل 20 مليون يورو، ولكن خلال الأشهر الأولى له في البرتغال لم يشارك بصورة كبيرة.

وبجانب التعاقد مع امبولا، أعلن ستوك سيتي رحيل لاعب وسطه الهولندي ماركو فان جينكل عائدا إلى تشيلسي الإنجليزي دون أن يكمل فترة الإعارة.

وخاض جينكل مع ستوك سيتي 21 مباراة، بدأ ثمانية منها كأساسي.

وقال ستوك، في بيان، "يعرب النادي عن امتنانه لماركو على الجهود التي قدمها، ويتمنى له الأفضل في المستقبل"