تقرير: بيللجريني كان يعلم بالتعاقد مع جوارديولا وأخبر لاعبيه قبل إعلان سيتي

أكدت تقارير صحفية أن مانويل بيللجريني مدرب مانشستر سيتي قد علم بأن جوسيب جوارديولا هو خليفته في الموسم المقبل منذ الأسبوع الماضي.

وأوضحت شبكة "ESPN" أنه لم يكن هناك أي اعتراض أو رد فعل حاد من المدرب التشيلي نحو القرار وحاليا هو سيبحث عن ناد جديد لتدريبه خلال الموسم المقبل.

وكان مدرب السيتي قد أخبر لاعبيه برحيله بعد نهاية الموسم الجاري صباح أمس الاثنين قبل أن يتحدث للإعلام في المؤتمر الصحفي قبيل مباراة فريقه مع سندرلاند.

وأصدر نادي مانشستر سيتي بيانا رسميا بالأمس يؤكد فيه تولي بيب جوارديولا مهمة تدريب الفريق في بداية الموسم المقبل وأشار النادي في بيانه إلى أنه كان يسعى لجعل الإسباني مدربا له منذ عام 2012 بعد إقالة روبرتو مانشيني مدربه السابق.

الجدير بالذكر أن بيللجريني فاز مع مانشستر سيتي منذ توليه مهمة تدريب الفريق في 2013 ببطولة دوري إنجليزي وبطولة كأس الرابطة.