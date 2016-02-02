أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«دراسة»: مشروعات الإسكان لا تناسب محدودي الدخل و«ساكني العشش»

Google+ Print
«دراسة»: مشروعات الإسكان لا تناسب محدودي الدخل و«ساكني العشش» «دراسة»: مشروعات الإسكان لا تناسب محدودي الدخل و«ساكني العشش»

ساكني العشش والعشوائيات – أرشيفية

كتبت: شيماء حفظي

رغم انهيار العقارات بشكل مفاجئ ومتتالي وحالة الطقس التي تمر بها البلاد هذا العام، وخلال السنوات الماضية، لم تعلن عن خطة واضحة لمواجهة العشوائيات أو تحديد مأوى لمن يواجهون الشتاء في العراء.

وأكدت دراسة تحت عنوان “سياسة الإسكان في بين استمرار سياسات الماضي ووضع سياسات عادلة للمستقبل“ والتي أصدرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أهمية وضع سياسة إسكان جديدة لمصر تدمج المشاريع والاستثمارات العامة المعنية بالمسكن في خطة واحدة شاملة، وذلك عن طريق ضبط ومراقبة السوق العقاري بعد أن انخفضت القدرة الشرائية للأسرة المصرية بنحو 13 ضعفًا بالمقارنة بسعر الإسكان المدعوم وأكثر من 25% بالنسبة إلى السوق الحر وهو الأمر الذي أثر بالسلب على قدرتها على حيازة مسكن ملائم أو حتى غير ملائم.

فيما كشفت دراسة أجراها الدكتور سامح عبد العزيز البيطار، أستاذ باحث مساعد، المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، تحت عنوان ” تقييم الخطورة الإنشائية للمباني القائمة في مصر” وجود مليون و425 ألف مبنى معرض للانهيار في مصر، أي أن 18% من العقارات في مصر آيلة للسقوط، بالإضافة إلى حوالي 50 % من العقارات في مصر تحتاج للترميم، مؤكدًا أن هذه البيانات جاءت في تقرير صادر عن لجنة الإسكان بمجلس الشعب المصري منذ عدة سنوات.

وأضاف دكتور البيطار في دراسته أن مخالفات البناء ازدادت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة حيث بلغت في القاهرة وحدها ربع مليون مخالفة، وفي محافظة الإسكندرية سجلت 160 ألف مخالفة منذ شهر مارس حتى شهر ديسمبر لعام 2011، إلا أن الأمر لم يقتصر على محافظة بعينها ولكنها كظاهرة عامة تعاني منها محافظات مصر المختلفة بصورة تتعدى قدرة المحليات على التعامل معها .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر