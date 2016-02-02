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شيرين: لم أشعر بالأمان في حياتي الزوجية

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شيرين: لم أشعر بالأمان في حياتي الزوجية شيرين: لم أشعر بالأمان في حياتي الزوجية

قالت المطربة شيرين عبدالوهاب، إنها لم تشعر بالأمان في حياتها الزوجية وذلك خلال مقابلة مع برنامج “المتاهة”، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، وتبثها قناة «mbc»، مساء اليوم.

وتطلق شيرين، خلال المقابلة، تصريحات عفوية تبدأها بالقول إن “هذا البرنامج صنع من أجلي”، قبل أن تقول:”أنا جبانة أمام المسئوليات التي تشعرني بالقلق دوما، علم بأنني شجاعة في التصدي لمختلف الأمور”.

وتقول إنها لم تشعر بالأمان في حياتها الزوجية، ولم تحصل على السعادة، وتكشف عن أكثر شيء مجنون قامت به في حياتها ؟ ومتى يسبق عقلها لسانها؟ ولمن توجه كلامها بالقول: “ما تتبطرش على النعمة”؟ وكيف تواجه أصعب المشاكل؟

وتجيب أيضا على مجموعة من الأسئلة الشائكة: من هو الفنان الذي طلبت الارتباط به؟ وهل تقبل بالزواج السري؟ وما موقفها من مسألة تعدد الزوجات؟ ومن هو الشخص التي تتجرأ على القول بحقه: “يا رب تموت وتوقع عليك حيطة”.

وتتطرق المطربة شيرين إلى عدة قضايا ساخنة بينها مواضيع الخيانة وعن أكبر حزن مرت به في حياتها في المرحلة الأخيرة، وعن هواجسها الدائمة.

وتختتم الحلقة برد شيرين على اتهام المشتركة أميرة أبو زيد لها بأنها أساءت اختيار إحدى الأغاني في برنامج «the Voice«، وفرضتها عليها، وذلك بهدف استبعادها وإكمال المنافسة مع المشتركة نداء شرارة التي فازت في البرنامج وحصدت لقب “أحلى صوت”.

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أونا

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