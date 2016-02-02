أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: العدوى الفيروسية أثناء الحمل تزيد من خطر التوحد

Google+ Print
دراسة: العدوى الفيروسية أثناء الحمل تزيد من خطر التوحد دراسة: العدوى الفيروسية أثناء الحمل تزيد من خطر التوحد
حذرت دراسة طبية من أن العدوى الفيروسية أثناء الحمل قد تسبب تغيرا فى الاستجابة المناعية للحوامل مما يضاعف من خطر إصابة أجنتهن باضطراب طيف التوحد فى الطفولة.

وأظهرت الدراسة - التى نشرت فى العدد الأخير من مجلة "ساينس" العلمية - أن إناث الفئران الحامل عن تعرضهن لتنشيط استجابة مناعية معينة تتغير بنية المخ لديهم مما يسبب تغيرات سلوكية فى فئرانهم الصغار تماثل تلك المتواجدة بين البشر الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد (ASD).

وشدد الباحثون على أن ردود الأفعال المناعية التى توصلت إليها الدراسة مرتبط بنوع واحد من التوحد وبعدوى فيروسية واحدة، ولكن ليس له علاقة باللقاحات المحصنة بمرض التوحد.

وقال الدكتور دان ليتمان أستاذ فى المركز الطبى لاجونا فى جامعة نيويورك الأمريكية "تعد هذه الدراسة الأولى من نوعها لتحديد مجموعة سكانية محددة من الخلايا المناعية التى قد يكون لها دور مباشر فى التسبب فى السلوكيات المرتبطة بالتوحد".

وأظهرت الدراسة أن زيادة إنتاج الخلايا لبروتين "إنترلوكين A- 17 "من قبل مجموعة فرعية من الخلايا التائبة المساعدة (Th17) هى الآلية التى أدت إلى الاستجابة الالتهابية فى الأم إلى الجنين ليعانى من أعراض اضطراب طيف التوحد عقب الولادة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365