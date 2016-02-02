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بالصور..مديرية الثقافة تواصل فعاليات تزين أسوار المدارس لليوم الثانى

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بالصور..مديرية الثقافة تواصل فعاليات تزين أسوار المدارس لليوم الثانى بالصور..مديرية الثقافة تواصل فعاليات تزين أسوار المدارس لليوم الثانى
تواصل فعاليات ورشة الفنون التشكيلية واكتشاف المواهب، والتى ينظمها فرع ثقافة جنوب سيناء بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومجلس مدنية طور سيناء برئاسة المخرج المسرحى محمد حجاج مدير عام الفرع التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى، والباحث سعيد الهمشرى رئيس بعنوان (مدرستى جميلة)، تنفيذ الفنانة التشكيلية وفاء فتحى رئيس قسم الفنون التشكيلية بمديرية الثقافة ومجموعة مميزة من تلاميذ مدارس مدينة طور سيناء، تجميل مدينة الطور من خلال تنفيذ اسكتشات فنية تضم لوحات إرشادية على أسوار المدارس.

وقال محمد حجاج مدير ثقافة طور سيناء، نقدم الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الاهتمام والدعم الكامل لمديرية الثقافة، وأنه يتم تجميل وتزين للمدارس والميادين بمدنية طور سيناء تنفيذه الفنانة التشكيلية وفاء فتحى رئيس قسم الفنون التشكيلية مع أولادنا تلاميذ المدارس خلال الفترة من فبراير حتى 19 مارس ضمن احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومى.

يأتى ذلك فى إطار التعاون المشترك بين مجلس مدينة طور سيناء ومديرية الثقافة ومديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء وتضمن برنامج مجلس مدينة طور.

رسم على اسوار المدارس (1)

رسم على اسوار المدارس (2)

رسم على اسوار المدارس (3)

رسم على اسوار المدارس (4)
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