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بالصور..78 طالبا وطالبة يمثلون جامعة سوهاج فى الأسبوع الرابع لشباب المدن

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وافق الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، على مشاركة وفد من طلبة وطالبات الجامعة فى الأسبوع الرابع لشباب المدن الجامعية والتى تنظمه جامعة كفر الشيخ فى الفترة من 11 إلى 17 فبراير القادم، صرح بذلك الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. وأضاف أن بعثة الجامعة المشاركة فى أسبوع المدن سوف تضم 78 طالبا وطالبة يشاركون فى الأنشطة المختلفة، اجتماعى، فنى، ثقافى، علمى، رياضى، جوالة.

ومن جانبه أشار الدكتور محروس محمود، رئيس البعثة، خلال الاجتماع التحضيرى الذى عقده اليوم مع مشرفى البعثة إلى أن رعاية الشباب بالمدن الجامعية برئاسة سامية زايد مدير الإدارة تنفذ المعسكر التدريبى للفرق المشاركة بالأسبوع الرابع لشباب المدن، وذلك بداية من يوم 3 فبراير حتى موعد السفر يومى 8،9 من الشهر نفسه لإعداد تلك الفرق إعدادا بدنيا وفنيا حتى تظهر بالمظهر المشرف أمام الجامعات المشاركة.

ويضيف كلا من الدكتور هانى جعفر مسئول التواصل الطلابى، وصابر أبو ضيف مدير عام المدن الجامعية، أن هذه المشاركة تأتى تفعيلا لدور الانشطة الطلابية في بناء المجتمع، وتؤكد ضرورة التجمعات الطلابية التى من شأنها إفراز المواهب المختلفة، وتزيد التلاحم بين شباب الجامعات المصرية.

من الجدير بالذكر أن الأسبوع الأول أقيم بجامعة حلوان عام 2007 والثانى بجامعة قنا 2008 والثالث بجامعة سوهاج 2015. وسوف يقام الأسبوع الرابع بمشيئة الله 2016 بجامعة كفر الشيخ.
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