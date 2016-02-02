إضراب عمال وموظفين بحى غرب المنصورة عن العمل للمطالبة بالتثبيت

أضرب العشرات من الموظفين والمحاسبين والمحصلين، وعمال النظافة والوحدة الميكانيكية، بحى غرب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم، مطالبين بالتثبيت.

وتجمهر العشرات منهم أمان مبنى ديوان حى غرب، وأعلنوا إضرابهم عن العمل، مطالبين بالتثبيت، وتعيينهم لمواقع مناسبة لشهاداتهم، ومؤهلاتهم العلمية.

وقال أحمد أنور أحد العمال المضربين عن العمل، أنا أعمل بالحى منذ 20 عاما، وكنت أتقاضى راتب جنيه فقط عن اليوم الواحد، ومنذ 20 عاما وحتى اليوم أتقاضى راتب 500 جنيه فقط، وهناك من أتوا للعمل بعدى بعشرات السنين تم تعينهم وترقيتهم حتى وصلوا لرؤساء قطاعات.

وقالت إحدى الموظفات المضربات عن العمل، أنا معينة منذ أكثر من 6 سنوات، وراتبى 283 جنيها، لا يكفوا مواصلات السيرفيس، ونعامل أسوأ معاملة، سواء من الموظفين أو من رئيس الحى، علما أن الموظفات غير المثبتات هن من يحملن أعباء الحى، وأعباء العمل كاملة حتى خطوط السير التى نحصل عليها من أجل تسليم الأوراق لديوان المحافظة مثلا نتهم فيها بمحاولة الهروب من العمل.

وقالت هدى عبد الله - اسم مستعار - موظفة مؤقتة بحى غرب المنصورة، كل ما نطالب بالتثبيت يقولوا لنا أنتم مش من حقكم التثبيت لأن تعيينكم كان غلط، وأتساءل لو كان التعيين خاطئ فمن المتسبب فى الخطأ الرئيس أم المرؤوس ولماذا أتحمل خطأ رؤسائى.

ويقول أحد عمال النظافة، بحى غرب المنصورة، إحنا الدولة الوحيدة اللى تعيين العمال فيها على الصناديق الخاصة، ليس لى علاقة بالصناديق، كيف تطالبنى بالإتقان فى عملى وأنا راتبى 550 جنيها، وأنا مستأجر شقة، إيجارها 600 جنيه، وأعمل 10 ساعات فى اليوم، و30 يوما فى الشهر، بدون إجازات، ولو غبت يوم بالخصم.

بينما صرخ أحد عمال النظافة المضربين، أنا بشيل الحقن والنفايات الطبية المستعملة، وجالى فيرس c من الحقن والنفايات الطبية، وملناش بدل عدوى، وسحبوا مننا بدل الوجبة، وبدل العدوى 3 جنيهات، بدون أى معدات أو ملابس واقية.