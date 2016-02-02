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«أومالي» و«هاكباي» ينسحبان من سباق الرئاسة الأمريكية

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«أومالي» و«هاكباي» ينسحبان من سباق الرئاسة الأمريكية «أومالي» و«هاكباي» ينسحبان من سباق الرئاسة الأمريكية

البيت الأبيض

قرر الديمقراطي مارتن أومالي والجمهوري مايك هاكابي الانسحاب من الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية، بعدما أظهرت نتائج الانتخابات التي جرت في ولاية آيوا ، أنهما فشلا بالحصول على نسبة مؤهلة من الأصوات.

وذكرت قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن أومالي الحاكم السابق لميريلاند (شرق) ورئيس بلدية بالتيمور سابقا، كان يأمل تحقيق مفاجأة في انتخابات آيوا، فيما فاز هاكابي في سباق أيوا في عام 2008.

وبعد انتخابات آيوا تنظم الأسبوع المقبل الانتخابات التمهيدية في نيوهامشير ثم الولايات الأخرى حتى يونيو، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وتتمتع آيوا منذ مطلع سبعينات القرن الماضي بهذا الامتياز الذي يسمح لها بممارسة تأثير أكبر من حجمها بالمقارنة مع عدد سكانها البالغ ثلاثة ملايين نسمة، في آلية الانتخابات الأميركية.

ا   ش    ا

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