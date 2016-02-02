أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

هنري يتوقع نجاح جوارديولا مع مانشستر سيتي

Google+ Print
هنري يتوقع نجاح جوارديولا مع مانشستر سيتي هنري يتوقع نجاح جوارديولا مع مانشستر سيتي

(إفي) أبدى لاعب كرة القدم المعتزل الفرنسي تيري هنري ثقته في قدرة الإسباني بيب جوارديولا على تكرار النجاح الذي حققه مدربا لبرشلونة مع مانشستر سيتي الإنجليزي وذلك بعد الاعلان رسميا عن تولي المدير الفني الحالي لبايرن ميونيخ قيادة مانشستر سيتي اعتبارا من الموسم المقبل.

وقال هنري لقناة (سكاي سبورتس) البريطانية التي يعمل لصالحها معلقا، "في برشلونة لم يكن الأمر سهلا بالنسبة له. بعد أول مواسمي لم تكن الجماهير سعيدة، ولكنه كان من هناك، والجماهير تحلت بالصبر. قام بعمل لا يصدق".

وأكد "الان يتولى تدريب فريق يلعب بصورة جيدة للغاية لذا فإن الأمر سيكون متشابها للغاية. إذا فاز السيتي بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أعتقد أنه قد يفوز بالكأس ذات الأذنين خلال السنوات الثلاثة التي سيقود فيها جوارديولا الفريق".

وأضاف "يحب أن تسيطر الفرق التي يدربها على الكرة، وألا يتلقى مرماه الكثير من الأهداف. يريد أن تفكر في الهجوم وأنت تدافع".

ولعب هنري تحت امرة جوارديولا في برشلونة خلال ثلاثة مواسم (2007-2010)، فاز خلالها بلقب الليجا مرتين وكأس الملك مرة واحدة وكأس السوبر مرة واحدة ودوري الأبطال مرة واحدة وكذلك كأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.

وأوضح "سيأتي لاعبون، بالطبع، ولكنني أتخوف من أن آخرين سيرحلون. فعل نفس الأمر في برشلونة وبايرن ميونخ. الان أتطلع لرؤية من يود أن يتعاقد معه ومن يريد بيعه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع