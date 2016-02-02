هنري يتوقع نجاح جوارديولا مع مانشستر سيتي

(إفي) أبدى لاعب كرة القدم المعتزل الفرنسي تيري هنري ثقته في قدرة الإسباني بيب جوارديولا على تكرار النجاح الذي حققه مدربا لبرشلونة مع مانشستر سيتي الإنجليزي وذلك بعد الاعلان رسميا عن تولي المدير الفني الحالي لبايرن ميونيخ قيادة مانشستر سيتي اعتبارا من الموسم المقبل.

وقال هنري لقناة (سكاي سبورتس) البريطانية التي يعمل لصالحها معلقا، "في برشلونة لم يكن الأمر سهلا بالنسبة له. بعد أول مواسمي لم تكن الجماهير سعيدة، ولكنه كان من هناك، والجماهير تحلت بالصبر. قام بعمل لا يصدق".

وأكد "الان يتولى تدريب فريق يلعب بصورة جيدة للغاية لذا فإن الأمر سيكون متشابها للغاية. إذا فاز السيتي بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أعتقد أنه قد يفوز بالكأس ذات الأذنين خلال السنوات الثلاثة التي سيقود فيها جوارديولا الفريق".

وأضاف "يحب أن تسيطر الفرق التي يدربها على الكرة، وألا يتلقى مرماه الكثير من الأهداف. يريد أن تفكر في الهجوم وأنت تدافع".

ولعب هنري تحت امرة جوارديولا في برشلونة خلال ثلاثة مواسم (2007-2010)، فاز خلالها بلقب الليجا مرتين وكأس الملك مرة واحدة وكأس السوبر مرة واحدة ودوري الأبطال مرة واحدة وكذلك كأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.

وأوضح "سيأتي لاعبون، بالطبع، ولكنني أتخوف من أن آخرين سيرحلون. فعل نفس الأمر في برشلونة وبايرن ميونخ. الان أتطلع لرؤية من يود أن يتعاقد معه ومن يريد بيعه".