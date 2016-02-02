السياحة: زيارة الأمير هنريك لمصر تسهم فى تحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحي

اعتبرت وزارة السياحة أن الزيارة التي يقوم بها الأمير هنريك زوج ملكة الدنمارك إلى مصر تسهم بشكل فاعل في تحسين الصورة الذهنية، مؤكدة أن زيارة المشاهير والشخصيات العامة يتم تعظيم الاستفادة منها واستغلالها في الترويج السياحي وعكس الصورة الحقيقية لمجريات الأمور في مصر.

وأكدت الوزارة – في بيان لها اليوم الثلاثاء – أن زيارة الأمير هنريك لمصر ودية من الدرجة الأولي وبدعوة سياحية خاصة من أحد أصدقائه حيث اعتاد الأمير زيارة مصر في هذا التوقيت لقضاء أجازة خاصة، لافتة إلي أن الزيارة تعكس حرص شخصيات بمكانة الأمير هنريك على قضاء أجازتهم الشخصية في مختلف المدن المصرية والتأكيد على أمن وأمان المقاصد السياحية المصرية والذي يعكسه تفضيل أعضاء العائلة المالكة الدنماركية بقضاء أجازتهم في مصر.

كان الأمير هنريك قد زار المتحف المصري في جولة إرشادية متخصصة، كما قام بجولة بمنطقة حي الحسين والأزهر وقصر البارون ومنطقة مصر القديمة وقام برحلة نيلية في القاهرة، كما زار أهرامات الجيزة وأبو الهول ومنطقة البانوراما الأثرية.

يذكر أن زيارة الأمير الدنماركي تمتد في الفترة من 20 يناير إلى 13 فبراير الجاري، وتتضمن الزيارة أيضا مدن شرم الشيخ والأسكندرية والفيوم وأسوان والإسماعيلية.

ا ش ا