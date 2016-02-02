وصفات طبيعية للتخلص من التهابات اللثة.. تمضمض بالمرمرية والشاى

التهابات اللثة من الأعراض المزعجة التى تصيب الكثير من الأشخاص، تظهر فى شكل احمرار وتسبب آلامًا وأوجاع مبرحة، وتعيق الفرد عن تناول الطعام الحار أو الساخن وكذلك المشروبات وهناك طرق طبيعية تخلصك من تلك الالتهابات.

ويوضح الدكتور محمد عيسى استشارى الباطنة، أن هذه المشكلة لها الكثير من الأسباب، منها قلة تنظيف الفم جيدًا والتخلص من البكتيريا والفطريات بشكل عميق وكافٍ، وقلة تنظيف وتفريش الأسنان.

ونصح استشارى الباطنة باستخدام وصفات طبيعية لتطهير الفم واللثة، والتخلص من التهاباتها المتكررة وأهمها:

- تفريش الأسنان من مرتين إلى ثلاث يوميًا باستخدام معجون بجودة عالية وإضافات كيميائية قليلة.

>- المضمضة بالمياه أكثر من مرة يوميًا يضمن التخلص من البواقى التى تعلق بالفم بعد تناول الطعام، والوضوء يضمن هذه الجزئية المهمة وينظف اللثة.

>- المضمضة بوصفات طبيعية يوميًا كالعرقسوس الذى له خاصية تطهير الفم من الالتهابات والتئامها أيضًا.

>- المضمضة بالبابونج المنقى للفم من مشكلاته والتخلص من أسباب الالتهابات.

>- استخدام المرمرية فى تنظيف اللثة بشكل منتظم

>- الشاى مضاد للأكسدة ومفيد، ويعمل على تنظيف الفم كليا، لذا استخدمه كمضمضة دون إضافة السكر أو اللبن إليه أمر مفيد.