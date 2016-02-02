مضادات الأكسدة سلاح فعال ضد شيخوخة الجلد

أكد طبيب الأمراض الجلدية الفرنسى جوليان دومود، ومدير الأبحاث المتقدمة فى مجموعة لوريال لمنتجات التجميل الفرنسية، أن مضادات الأكسدة قادرة على الوقاية والحماية من شيخوخة الجلد، والناتجة عن التأثر بالتدخين والتعرض للأشعة فوق البنفسجية والتلوث والضغوط النفسية، وأوضح أن هذه المضادات تعمل على حماية الجلد من التجاعيد والبقع واللون الشاحب للوجه.

وأشار إلى أنه من بين مضادات الأكسدة فيتامين سى وفيتامين هـ والكاروتينويد التى تلعب نفس الدور على مستوى غشاء الخلايا.

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