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مخاوف بريطانية من احتواء الملاعب الصناعية على مواد تسبب السرطان

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مخاوف بريطانية من احتواء الملاعب الصناعية على مواد تسبب السرطان مخاوف بريطانية من احتواء الملاعب الصناعية على مواد تسبب السرطان
ظهرت مخاوف فى بريطانيا من إمكانية احتواء الملاعب الصناعية (الملاعب المغطاة بطبقة من النجيل الصناعى) على مواد تسبب الإصابة بالسرطان بعد أن أشارت دراسة إلى أن تشخيص إصابة الكثير من لاعبى كرة القدم الأمريكيين بالمرض يرتبط بلعبهم فوق هذه الأسطح.

ودفعت هذه المخاوف بعض الجهات إلى حث مسئولى كرة القدم فى بريطانيا على التحقيق فى مزاعم تسبب الملاعب الصناعية فى إصابة اللاعبين الأمريكيين بالمرض.

وأثيرت مخاوف حول احتواء المواد المطاطية المصنعة من إطارات السيارات القديمة التى تستخدم فى هذه الأسطح الصناعية على كيماويات سامة مثل الزئبق والرصاص والبنزين والزرنيخ.

وذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية أن دعوة وجهت إلى السلطات المعنية ببريطانيا للتحقيق فى وجود رابط محتمل من عدمه، بينما تستشير بعض النوادى الكبرى التى قامت مؤخرا بتركيب ملاعب صناعية الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا حول احتمالية وجود خطر على صحة اللاعبين.

وقد نفى القائمون على صناعة الطبقات الصناعية التى تستخدم فى تغطية هذه الملاعب وبشكل قوى احتمال وجود هذا الخطر بها.

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