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وفد المعارضة السورية بجنيف: دى ميستورا أخطأ بإعلان بدء محادثات السلام

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وفد المعارضة السورية بجنيف: دى ميستورا أخطأ بإعلان بدء محادثات السلام وفد المعارضة السورية بجنيف: دى ميستورا أخطأ بإعلان بدء محادثات السلام

قال المتحدث باسم وفد المعارضة السورية فى جنيف منذر ماخوس أن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دى ميستورا أخطأ بإعلان بدء محادثات السلام بشأن سوريا.

وقال ماخوس ـ فى تصريح خاص لقناة (سكاى نيوز) العربية الثلاثاء، من جنيف ـ أن وفد المعارضة أبلغ دى ميستورا بأنه لا يجب تفسير أى تواصل معه على أنه بدء للعملية التفاوضية.

وأضاف أنه على السورية أن تعلن خلال أيام استعدادها لتنفيذ ما وصفه بتدابير حسن النوايا على الأرض، مهددا بعدم مشاركة وفد المعارضة فى أية عملية أخرى إذ لم تقم الحكومة السورية بهذه الخطوات.
>وأشار إلى أن وفد المعارضة سيبقى فى جنيف حتى نهاية الأسبوع الحالى، موضحا أن المعارضة جاءت إلى جنيف من أجل اختبار نوايا النظام.
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مصر 365

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