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المحكمة الجنائية بالعراق تحكم بالإعدام على مسئول إيواء الانتحاريين فى داعش

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المحكمة الجنائية بالعراق تحكم بالإعدام على مسئول إيواء الانتحاريين فى داعش المحكمة الجنائية بالعراق تحكم بالإعدام على مسئول إيواء الانتحاريين فى داعش
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية فى العراق حكما بالإعدام على من يسمى بالمسئول عن إيواء الانتحاريين فى تنظيم داعش الإرهابى، وذلك وفق ما قالت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.

وفى وقت سابق، أعلن تنظيم داعش الإرهابى، فى سوريا مسئوليته عن التفجيرات الانتحارية التى وقعت بحى السيدة زينب فى العاصمة السورية دمشق حيث يوجد أقدس مقام شيعى فى البلاد.

وقال التنظيم فى بيان له، أن شخصين تمكنا من تنفيذ "عمليتين استشهاديتين" قتل خلالها نحو 50 شخصًا وأصيب أكثر من 120 آخرون.
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