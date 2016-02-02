مدير أمن سوهاج:إزالة 30 حالة تعد على الأراضى الزراعية بطهطا والبلينا وساقلته

قال اللواء أحمد أبوالفتوح ،مساعد الوزير مدير أمن سوهاج أنه فـي إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة لتأمين تنفيذ كافة الأحكام القضائية والقرارات الإدارية حفاظاً على هيبة ‏الدولة، وتأكيداً على سيادة القانون‏ بتاريخ، وبإشراف اللواءات مساعدى المدير لقطاعى الشمال والجنوب وفرقة الشرق، تم تأمين ‏تنفيذ "30" قرارا إداريا بدائرة المديرية على تعديات على الأراضى الزراعية.

ففى مركز شرطة طهطا تم تأمين إزالة "11" حالة تعد على الأراضى الزراعية، وتم تأمين تنفيذ "5" قرارات صادرة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 372 إدارى المركز لسنة 2016.

وفى مركز شرطة البلينا تم تأمين إزالة "9" حالات تعد على الأراضي الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 602 إدارى المركز لسنة 2016.

وفى مركز شرطة ساقلته تم تأمين إزالة "5" حالات تعد على أملاك الدولة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 256 إدارى المركز لسنة 2016.

وأوضح مدير أمن سوهاج أنه ما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافة الأحكام القضائية والقرارات الإدارية بدائرة المحافظة وخاصة التعديات على أملاك الدولة وعلى الرقعة الزراعية وأملاك الرى والصرف والآثار، وأننا لن نترك مكانا به تعديات إلا وسنطبق عليه القانون.