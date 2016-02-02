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مصرع تاجر متأثرًا بإصابته فى مشاجرة بأسوان

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مصرع تاجر متأثرًا بإصابته فى مشاجرة بأسوان مصرع تاجر متأثرًا بإصابته فى مشاجرة بأسوان
لفظ تاجر أنفاسه الأخيرة اليوم متأثرا بإصابته فى مشاجرة منذ عدة أيام، تم إيداع الجثة بمشرحة كوم إمبو المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان إخطارا يفيد بوفاة "محمد. أ" – 63 سنة تاجر مقيم دائرة مركز كوم إمبو، نتيجة تعرضه لإصابة بالغة فى رأسه من جراء مشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة فيما تباشر النيابة التحقيقات فى الحادث.
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