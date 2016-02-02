محافظ سوهاج ومدير الأمن يكرمان 6 أسر من شهداء القضاء والجيش والشرطة

كرم اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج،>أسر شهداء المحافظة من رجال القضاه والجيش والشرطة والتي قام بتنظيمها قصر ثقافة سوهاج.

وشمل التكريم أسرة المستشار الشهيد عمر حماد ، والنقيب احمد محمد الخولى ، والشهيد الجندى احمد محمد عبد التواب ، وامين الشرطة الشهبد حمدى محمد أحمد السيد ، والجندى الشهيد بسام السيد محمد والجندى محمد عبد الحميد عبد الرحمن.

وتضمن حفل التكريم ندوة وكلمة حول الجانب الإنسانى فى حياة كل شهيد، ومنح أفراد أسرهم شهادات تقدير ودرع الهيئة لكل شهيد اعترافًا بدورهم الوطنى فى مواجهة الإرهاب، كما تم عرض موسيقى عربية وأوبريت "لا للارهاب وصوت الشهيد".

وقال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إن الله اختار أبناءهم ليكونوا شهداء ونتمنى نحن الشهادة وكلنا كعاملين فى الدولة تحت رايه العلم المصرى مشروع شهيد، وهذا شرف لنا لأننا نضحي بأنفسنا في سبيل مصر وراحة أبناء وطننا الغالي".

وأضاف، أن ما قدمه أبناء القضاء والجيش والشرطة من بطولات تعبر عن إيمانهم العميق بدورهم فى الحفاظ على منظومة الأمن، وسيظل عطاؤهم مثلا رائعا يدعونا إلى الفخر والاعتزار بدورهم، فضلا عن ما قدموه يدعونا إلى ضرورة مشاركتهم والعمل وتقديم الغالى والنفيس لرفعة هذا الوطن وتقدمه.

ومن جانبه، قال اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إن مكتبه مفتوح للجميع ولأهالى الشهداء، مضيفا شعارنا خدمة الشعب المصرى العظيم ونحن مصرون على تطبيق هذا الشعار ليل نهار ونحن فداء لكل مصرى وطنى شريف يحب وطنه.

وقال مدير الأمن، إن مسيرة هذا الوطن استكملت على الدماء الذكية لأبناء الشرطة والجيش والقضاء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وتصدوا للخطر الذي كان يهدد أمن الجميع وأمان البلاد وإن ما فعلوه تاج على رؤوس الجميع.