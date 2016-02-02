محافظ الغربية يكلف رؤساء المدن بحصر أراضى أملاك الدولة لبناء مشروعات إسكان

أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ، تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد حصر شامل ودقيق لقطع الأراضى الفضاء، أملاك دولة والتي تصلح لبناء مشروعات إسكان عليها، سواء إسكان اجتماعي، أو استثماري لتلبية احتياجات أبناء المحافظة فى مجال الإسكان.

وتهدف المشروعات، إلى توفير فرص عمل فى مجالات التشييد والبناء وتنمية موارد صندوق الإسكان للصرف منها على مشروعات الإسكان.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الغربية لاجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة، وأصدر المحافظ تعليماته بسرعة توصيل المرافق لعدد 10 عمارات سكنية استثمارية بمنطقة الإستاد بطنطا، فى موعد أقصاه أسبوع من الآن، وعمل مقايسة لرصف طريق هذه العمارات.

كما وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة على توصيل المرافق لوحدات الإسكان الاجتماعي بالمرحلة الأولى والثانية بنطاق المحافظة وتمويل مشروع إنشاء المخبز الآلى بشبشير الحصة باعتماد مبدئي 42 مليون جنيه ، ومنح قرض من صندوق الإسكان الى صندوق الخدمات بالمحافظة بقيمة مليون جنيه لتنفيذ عدة مشروعات لتنمية موارد الصندوق.

ووافق مجلس إدارة الصندوق، على ترميم 3 عمارات سكنية بمساكن شوقى بطنطا على أن يتم تحصيل مبالغ الترميم على أقساط شهرية ، وتخصيص وحدة سكنية لإدارة تموين بسيون بمساكن خلف صيدناوى ببسيون كمقر لها، بالإضافة إلى ترميم عمارة بمساكن بلتاج مركز قطور بعد إعداد التقرير الهندسى الاستشاري لعملية الترميم وتحديد مبلغ المقايسة ، و تسكين " حالات إزالة للخطر الداهم بمساكن الأوقاف بطنطا.

وفى نهاية الاجتماع أصدر محافظ الغربية تعليماته بإنهاء كافه المشاكل الخاصة بتوصيل المرافق العامة لعدد من الوحدات السكنية لمشروعات الإسكان بنطاق المحافظة بالتعاون مع الوحدة المحلية المختصة ومديرية الإسكان والهيئة الخدمية المعنية فى أقرب وقت ممكن، كما وافق المجلس على تخصيص 43 وحدة سكنية بسمنود لحالات الطوارىء والكوارث وكذا إصلاح الصرف الصحى بمساكن ميت حبيش البحرية بمبلغ 240 ألف جنيه.