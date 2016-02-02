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وصول مليون و500 ألف طن بوتاجاز ومليون و100 ألف طن قمح لموانئ البحر الأحمر

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وصول مليون و500 ألف طن بوتاجاز ومليون و100 ألف طن قمح لموانئ البحر الأحمر وصول مليون و500 ألف طن بوتاجاز ومليون و100 ألف طن قمح لموانئ البحر الأحمر
صرح عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن موانئ البحر الأحمر شهدت استقبال بعض السلع الضرورية خلال العام الماضى، حيث تم استقبال مليون و500 ألف طن بوتاجاز، ومليون ومائة ألف طن قمح، و900 ألف طن زيت طعام، و24 ألفا و650 طن حيوانات حية، ومائة ألف طن كلينكر.

وأضاف مصطفى أنه تم تداول العديد من السلع والبضائع المتنوعة الأخرى خلال نفس الفترة ومنها تداول 2 مليون ومائة ألف طن حديد، حيث تم استقبال مليون و600 ألف طن ومغادرة 500 ألف طن، وكذا تداول 653 ألف طن ألومنيوم، حيث تم استقبال 651 ألفا ومغادرة ألفى طن، ونقل 111 ألف طن معدات بكمية وارد مائة ألف طن وصادر 11 ألف طن.

على جانب آخر تم تصدير 2 مليون و765 ألف طن فوسفات، وتداول 440 ألف طن أسمنت بكمية وارد 57 ألف طن وصادر 383 ألف طن، وتداول 380 ألف طن بضائع خطرة بكمية وارد 280 ألف طن وصادر مائة ألف طن لاستخدامها فى بعض الصناعات. وفى نفس السياق تم استقبال مليون و240 ألف طن فحم.

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مصر 365