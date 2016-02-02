شحن 10 آلاف طن بضائع عامة بميناء الأدبية

وصول 1636 راكبا وتداول 611 شاحنة بميناء سفاجا

صرح عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الأدبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة سبيرو قادمة من جدة لشحن 10 آلاف طن بضائع عامة داخل حاويات.>يشهد ميناء سفاجا منذ الأمس نشاطا ملحوظا فى حركة تداول البضائع والشاحنات بين الجانب المصرى والجانب السعودى على الخط الملاحى سفاجا / ضبا حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة محبة وعلى متنها 985 راكبا و5 شاحنة والعبارة مسرة وعلى متنها 252 راكبا و14 سيارة و2 شاحنة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 61 شاحنة و9 ركاب و32 سيارة، كما تغادر العبارة القاهرة وعلى متنها 236 راكبا و19 سيارة و7 شاحنات والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 86 شاحنة و80 راكبا، والسفينة الحرية 1 وعلى متنها 79 شاحنة و9 ركاب والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 81 شاحنة و9 ركاب.

على جانب آخر شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 281 راكبا و34 سيارة و6 شاحنات والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 103 شاحنة و90 راكبا و16 سيارة والسفينة الحرية 1 وعلى متنها 79 شاحنة و7 ركاب، والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 83 شاحنة و2 راكبا، كما غادرت العبارة مسرة وعلى متنها 407 ركاب و19 شاحنة و14 سيارة.

وصول 736 راكبا منهم 180 معتمرا لميناء نويبع

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة أيلة وعلى متنها 376 راكبا منهم 45 معتمرا و1 باص عمرة والسفينة بريدج وعلى متنها 52 شاحنة.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة أيلة وعلى متنها 360 راكبا منهم 135 معتمرا و3 باصات عمرة و1 سيارة، والسفينة بريدج وعلى متنها 52 شاحنة، كما غادرت الميناء العبارة أيلة وعلى متنها 375 راكبا منهم 225 معتمرا و5 باصات عمرة و8 تريلات و1 براد و6 سيارات، والسفينة بريدج وعلى متنها 44 برادا و5 تريلات و485 طرد سمك.