وصول 736 راكب منهم 180 معتمر لميناء نوبيع

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 376 راكب منهم 45 معتمر و1 باص عمرة والسفينة بريدج وعلى متنها 52 شاحنة.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 360 راكب منهم 135 معتمر و3 باص عمرة و1 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 52 شاحنة.

وغادر الميناء العبارة ايلة وعلى متنها 375 راكب منهم 225 معتمر و5 باص عمرة و8 تريلا و1 براد و6 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 44 براد و5 تريلا و485 طرد سمك.