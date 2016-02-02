الأمن العام يضبط هاربين من 358حكمًا قضائيًا

نجح قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريتي أمن الإسماعيلية والقاهرة في ضبط اثنين محكوم عليهما هاربين من 358 حكما قضائيا صادر ضدهما في إطار جهود قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأكدت التحريات قيام المحكوم عليه الهارب (عماد . م . ع – عاطل – ومقيم بدائرة قسم شرطة التل الكبير بالإسماعيلية) والهارب من محل إقامته لكونه مطلوبا في 7 أحكام جنايات سرقة بالإكراه قضى فى البعض منها بالمؤبد والبعض منها بالأشغال الشاقة بالتردد على منطقة وادى الملاك بدائرة التل الكبير.. حيث تم استهدافه بمأمورية مشتركة بين قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية وضبطه.

أكدت التحريات قيام المحكوم عليه الهارب (هشام . س . ع – رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصناعات الغذائية – ومقيم بمصر الجديدة) والهارب من محل إقامته لكونه مطلوبا في 351 حكما قضائيا بإجمالى 295 سنة حبس في قضايا شيكات بدون رصيد، والذي بلغ حجم مديونياته 18 مليون جنيه لصالح البنوك وبعض المواطنين باتخاذ مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة مخبأً له خشية ضبطه فى الأحكام الصادرة ضده .. وعلى الفور تم استهدافه وضبطه، وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابات المختصة .

ا ش ا