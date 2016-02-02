أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ناظر محطة منوف: سيارة نقل اقتحمت المزلقان حال مرور جرار الاكتشاف

Google+ Print
ناظر محطة منوف: سيارة نقل اقتحمت المزلقان حال مرور جرار الاكتشاف ناظر محطة منوف: سيارة نقل اقتحمت المزلقان حال مرور جرار الاكتشاف
قال علاء ناجى رئيس محطة مدينة منوف، أن حال مرور جرار الاكتشاف لتفقد شريط السكة الحديد، صباح اليوم، خوفا من وجود أى معوقات على شريط السكة الحديد على خط القاهرة _ منوف، فوجىء سائق الجرار، باقتحام سيارة نقل مزلقان السكة الحديد، الأمر الذى أدى إلى اصطدام الجرار بالسيارة، وعلى إثرها توفى سائق السيارة ومرافقه.

كان اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد طارق المقدم مأمور مركز منوف من وقوع حادث تصادم ووجود متوفيين.

بالانتقال الفورى، تبين اصطدام قطار القاهرة - طنطا، بسيارة نقل الأمر الذى أسفر عن مصرع سائق السيارة ومرافقه على مزلقان مدينة منوف، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

- ارتفاع قتلى حادث تصادم جرار قطار مع سيارة نقل بمنوف لشخصين بعد مصرع تباع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365