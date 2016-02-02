ناظر محطة منوف: سيارة نقل اقتحمت المزلقان حال مرور جرار الاكتشاف

قال علاء ناجى رئيس محطة مدينة منوف، أن حال مرور جرار الاكتشاف لتفقد شريط السكة الحديد، صباح اليوم، خوفا من وجود أى معوقات على شريط السكة الحديد على خط القاهرة _ منوف، فوجىء سائق الجرار، باقتحام سيارة نقل مزلقان السكة الحديد، الأمر الذى أدى إلى اصطدام الجرار بالسيارة، وعلى إثرها توفى سائق السيارة ومرافقه.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد طارق المقدم مأمور مركز منوف من وقوع حادث تصادم ووجود متوفيين.
بالانتقال الفورى، تبين اصطدام قطار القاهرة - طنطا، بسيارة نقل الأمر الذى أسفر عن مصرع سائق السيارة ومرافقه على مزلقان مدينة منوف، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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