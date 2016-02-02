أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء: رفع كفاءة 27 مدرسة صناعية بالمحافظات

Google+ Print
صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء: رفع كفاءة 27 مدرسة صناعية بالمحافظات صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء: رفع كفاءة 27 مدرسة صناعية بالمحافظات
وقع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير ودعم 27 مدرسة صناعية بالمحافظات المختلفة من خلال مراجعة وتقييم المناهج الحالية وتطويرها على أساس المهارات ومتطلبات سوق العمل.

يأتى ذلك بناءً على موافقة مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على دعم وتطوير التعليم الفنى، إيماناً من بأهميته باعتباره قاطرة التنمية نحو المستقبل.

وقال الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، د. عبد الوهاب الغندور، إن البروتوكول يهدف لدعم وتطوير 27 مدرسة صناعية بالمحافظات المختلفة، وفقاً لإطار المؤهلات الأوروبية.

وأضاف فى تصريحات صحفية أن تنفيذ المشروع سيتم على ثلاث مراحل رئيسية، المرحلة الأولى هى مرحلة التصميم وتنفذ فى مدة زمنية قدرها 12 شهراً، وتتضمن هذه المرحلة تصميم المنهجية المتبعة فى إعادة تأهيل المدارس الثانوية الصناعية إضافة إلى وضع الخطط التفصيلية لإعادة تأهيل 3 مدارس ثانوية صناعية ترشحها الوزارة.

وتابع: أن المرحلة الثانية للمشروع هى مرحلة إعادة تأهيل للثلاث مدارس المشار إليها كنموذج رائد فى مدة زمنية قدرها 45 شهراً تبدأ بنهاية المرحلة الأولى، أما ثالث مراحل المشروع فستكون خاصة بتعميم النموذج الرائد على الـ 24 مدرسة الأخرى التى ترشحهم وزارة التربية والتعليم، وتبدأ بنهاية المرحلة الثانية.

وأوضح "الغندور" أن صندوق تطوير التعليم يمول المرحلة الأولى من المشروع بتكلفة إجمالية قدرها 2.25 مليون جنيه، كما سيقوم بتصميم البرنامج التدريبى اللازم لرفع كفاءة القائمين على تدريس النموذج التعليمى الجديد بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم إلى تشكيل لجنة لتسيير أعمال المشروع برئاسة أحد الخبراء فى مجال تطوير التعليم الفنى، ويتم اختياره بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتجتمع اللجنة بشكل دورى مرة كل ثلاثة شهور أو إذا دعت الضرورة لذلك، ومدة سريان البروتوكول 5 سنوات قابلة للتجديد.


>- بالصور.. الحكومة تطلق أعمال شركة تنمية الريف المصرى الجديد برأسمال 8 مليارات جنيه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان