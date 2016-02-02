مصرع تاجر وإصابة زوجته وتصدع وإخلاء 5منازل بعد انفجار أسطوانة غاز بالبحيرة

لقى قبل قليل تاجر فاكهة مصرعه وأصيبت زوجته جراء انفجار إسطوانة بعقار بناحية قرية محلة بشر دائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، حيث تبين انفجار أسطوانة غاز "ثانى أكسيد الكربون" حال قيام "محمود محمد رمضان الكومى، تاجر فاكهة ومقيم قرية محلة بشر دائرة المركز بعمل مكمورة لتسوية الموز بالطابق الأرضى للعقار ملكه المكون من ثلاث طوابق، ما أدى إلى حدوث تصدعات بالعقار.

أسفر الحادث عن وفاة مالك العقار وإصابة زوجته "مديحة حامد الشرنوبى" ربة منزل بجروح رضية تهتكية بالقدمين، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى شبراخيت العام والمصابة لذات المستشفى وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود حروق من الدرجة الثالثة بجميع أنحاء الجسم ونزيف من الفم والأنف نتيجة انفجار اسطوانة غاز ولا توجد شبة جنائية.

بسؤال المصابة قررت بمضمون ما تقدم ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك وتم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الواقعة فنياً، وتحرر المحضر 577/2016 إدارى المركز.

تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت لاتخاذ شئونها، وتم إخلاء العقار وعدد ( 4 ) عقارات مجاورة من قاطنيها مؤقتاً.