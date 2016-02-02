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كيرى يبحث مع وزيرى خارجية إيطاليا وقطر سبل دعم تشكيل حكومة الوفاق بليبيا

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كيرى يبحث مع وزيرى خارجية إيطاليا وقطر سبل دعم تشكيل حكومة الوفاق بليبيا كيرى يبحث مع وزيرى خارجية إيطاليا وقطر سبل دعم تشكيل حكومة الوفاق بليبيا

ذكرت خارجية أمريكا أن وزير الخارجية جون كيرى اجتمع الليلة الماضية فى روما مع نظيريه الإيطالى باولو جنتيلونى والقطرى محمد بن عبد الرحمن آل ثان بالإضافة إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بليبيا مارتن كوبلر.

وأوضحت الخارجية الأمريكية- فى بيان لها- أن الاجتماع تركز على مراجعة الجهود الساعية للتصدى لتنظيم داعش الإرهابى والوضع السياسى الراهن فى ليبيا، كما بحث الاجتماع سبل دعم المجتمع الدولى الجهود الليبية لتشكيل حكومة وفاق وطنى.

وأشار البيان إلى أن الوزراء اتفقوا على حث مجلس الرئاسى الليبى على التوصل إلى اتفاق بشان التشكيل النهائى لحكومة الوفاق الوطنى لرفعه إلى مجلس النواب الليبى للتصويت النهائى بحلول الثامن من فبراير الحالى.

وكان كيرى قد توجه إلى روما ليرأس الوفد الأمريكى فى اجتماعات المجموعة الوزارية المصغرة للدول الأعضاء فى التحالف الدولى لمحاربة تنظيم داعش الإرهابى.
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