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تركمان العراق يودعون جثمان "مختار أوغلو" بالتكبير

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تركمان العراق يودعون جثمان "مختار أوغلو" بالتكبير تركمان العراق يودعون جثمان "مختار أوغلو" بالتكبير

كتب : الأناضول منذ 32 دقيقة

أرسلت جنازة نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية، علي هاشم مختار أوغلو، إلى مسقط رأسه، قضاء "طوزخورماتو"، بعد أن فقد حياته أمس في تفجير انتحاري.

ونظمت مراسم خاصة في مدينة كركوك لوداع الفقيد صباح اليوم، حيث اختلطت أصوات التكبير، بالدموع، فيما رفعت شعارات على غرار "الشهداء لا يموتون، والوطن لا يقسم "، إذ جلب النعش إلى مقر الجبهة التركمانية، وشارك عدد كبير من المسؤولين التركماني في المراسم ، فضلا عن ذوي الفقيد، فيما توجه موكب الجنازة إلى مسقط رأس مختار أوغلو.

هذا وسار التركمان الذين يرافقون الموكب نحو 1000 م في شوارع كركوك، منددين بالحادث، وودعوا مختار أوغلو إلى طوزخورماتو، التي سيدفن فيها بعد أداء صلاة الجنازة ظهر اليوم.

وكان لقي ثلاثة عشر شخصًا حتفهم في تفجير انتحاري وقع في قضاء "طوزخورماتو"، أمس، بمحافظة صلاح الدين العراقية، بينهم نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية.

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