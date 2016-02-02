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دراسة بريطانية: عادة إنهاء طبق الطعام بالكامل تسبب البدانة

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دراسة بريطانية: عادة إنهاء طبق الطعام بالكامل تسبب البدانة دراسة بريطانية: عادة إنهاء طبق الطعام بالكامل تسبب البدانة
كشفت دراسة بريطانية جديدة أن الأشخاص الذين دائما ينهون أطباقهم بشكل كامل يكونون عرضة لخطر ارتفاع مؤشر كتلة الجسم وبالتالى الإصابة بالسمنة، حيث تعود الكثيرون منا منذ الطفولة على عادة إنهاء طبق الطعام كاملا.

وركزت الدراسة، التى أجراها باحثون بجامعة ليفربول، على ما إذا كانت عادة إنهاء طبق الطعام بالكامل مرتبطة بزيادة وزن الجسم.

وشارك فى الدراسة، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، 385 طالبا، طالب الباحثون منهم الإجابة عن أسئلة بخصوص عاداتهم الغذائية.

ووجد الباحثون أن الذين دائما ينهون أطباق طعامهم بالكامل ارتفع لديهم مؤشر كتلة الجسم مقارنة بنظرائهم الذين لم يتبعوا هذه العادة.

ودعا القائمون على الدراسة إلى إجراء المزيد من الأبحاث حول مدى تأثير الأم والأب على الأبناء لإنهاء أطباق طعامهم بالكامل، وهى العادة التى تظل تلزمهم بعد ذلك لباقى حياتهم.

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مصر 365